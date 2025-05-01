В бензин на Украине начинают добавлять спирт по евростандартам с 1 мая

Украинские АЗС с четверга уже продают бензин, в который добавлено не менее 5% биоэтанола (этиловый спирт) по евростандартам, сообщает ТАСС .

Такой подход основан на обязательствах страны по внедрению евронорм в процессе интеграции в ЕС. Также продажа топлива без спирта будет наказываться. Штраф составит 21 196 гривен (около 510 долларов) за 1 тыс. л.

При этом на Украине бизнесмены опасаются заниматься производством топлива с биоэтанолом, потому что процесс добавления спирта — это работа нефтебаз, которые могут быть атакованы. По этой причине, полагают эксперты, большинство трейдеров везут топливо с добавлением биоэтанола с европейской территории, а не смешивают его на своих мощностях.

Директор украинской консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн уверен, что 90% смешанного топлива поступит в страну из-за границы. Но сильного подорожания бензина не будет, а в случае уменьшения цен на нефть никто вообще ничего не заметит.

Биоэтанол смешивают с бензином во многих странах. В ЕС многие государства перешли на бензин с содержанием 10% спирта. Главная причина такого решения — экология. Биоэтанол считает чище. чем нефтяное топливо и при сгорании выделяет меньше вредных веществ в атмосферу.