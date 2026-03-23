В Белове открытие путепровода «Южный» перенесли на 2026 год

Ремонт моста «Южный» в Кузбассе длится почти 3,5 года из-за близости к ж/д путям

Путепровод «Южный» в Белове не откроют в марте, как ранее обещал мэр Сергей Алексеев. Работы продолжаются почти 3,5 года, а завершение теперь намечено на конец 2026 года.

Из-за закрытия моста жители сталкиваются с пробками и длительными объездами. Один из горожан в чате губернатора Ильи Середюка пожаловался на 40-минутные заторы и отметил, что ремонт затянулся почти на четыре года.

В пресс-службе мэрии Белова пояснили, что перенос сроков связан со сложностью объекта.

«Путепровод „Южный“ — технологически сложный объект, расположенный в зоне действия железной дороги. В связи с этим работы ведутся в строгой технологической последовательности, с соблюдением условий для безопасной и бесперебойной работы железной дороги. Срок завершения работ по ремонту путепровода намечен на конец 2026 года», — сообщили в администрации.

Таким образом, к моменту открытия с начала ремонта пройдет около четырех лет.

