Строительство железной дороги «Сибай — Подольск — Новорудная» станет ключевым шагом к улучшению логистики экспортно-импортных поставок между Россией, Казахстаном и Китаем. Длина данного железнодорожного маршрута составит 163,8 км, а общая сумма инвестиций в проект составит 116 миллиардов рублей, сообщает «ФедералПресс» .

Во время секции, прошедшей на XX форуме по межрегиональному сотрудничеству России и Казахстана, заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач отметил, что совместные усилия двух стран по развитию логистических коридоров будут иметь серьезное влияние на бизнес. Он также подчеркнул, что с 2015 года объем торговли между государствами удвоился, и сейчас стоит задача сохранить этот уровень и даже увеличить его.

«Необходимо расширять и увеличивать пропускные способности наших и без того мощных и хорошо работающих логистических коридоров. Бизнес требует большего», — добавил он.

Вольвач также подчеркнул необходимость создания новых мощностей для железнодорожного и автомобильного транспорта, чтобы эффективно справляться как с внутренними потребностями, так и с транзитными потоками.

Рустам Муратов, исполняющий обязанности первого заместителя премьер-министра Республики Башкортостан и министр экономического развития и инвестиционной политики региона, отметил, что реализация проекта дороги «Сибай — Подольск — Новорудная» позволит сократить расстояние до приграничных пунктов пропуска «Орск» и «Сагарчин» более чем на 250 километров. Он также прогнозирует, что объем грузоперевозок по новой железнодорожной ветке может достичь 14 миллионов тонн в год к 2035 году.