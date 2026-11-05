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В Балашихе установили все блоки пролетного строения путепровода у станции Черное

Строители завершили установку блоков пролетного строения путепровода у станции Черное в Балашихе. Общая готовность объекта достигла 30%, самого путепровода — 55%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Все блоки пролетного строения путепровода у станции Черное в Балашихе установлены в проектное положение.

«Строители выполняют сварку блоков. Параллельно продолжается устройство подходов: на съездах специалисты укладывают щебеночно-песчаную смесь, подготавливают и уплотняют грунтовое основание. На объекте задействованы 30 рабочих и 7 единиц техники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Переустройство сетей водоснабжения завершено. Работы на дождевой канализации и сетях связи продолжаются.

Протяженность объекта с подходами и съездами превысит 2 км, длина путепровода составит 308 метров. Движение организуют по двум полосам. Проект предусматривает тротуары, наружное освещение и водоотведение.

Путепровод соединит Восточное и Носовихинское шоссе и обеспечит бесперебойное и безопасное движение, включая проезд экстренных служб, в обход наземного железнодорожного переезда.

Объект улучшит транспортную доступность для более чем 500 тыс. жителей Балашихи, в том числе микрорайонов Черное, Заря, Северный, Агрогородок и деревни Федурново. Они смогут быстрее добираться до социальных объектов без ожидания открытия переезда.

Строительство планируют завершить в III квартале 2028 года.

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Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.