сегодня в 15:17

В Балашихе стартовал Всероссийский турнир по бейсболу «Белый парус»

Всероссийский турнир по бейсболу «Белый парус» среди юношей до 16 лет стартовал в городском округе Балашиха. Соревнования проходят с 25 по 27 августа на базе спортивного центра ЦСКА, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По результатам первой игры, команда «Метеор-1» из Балашихи уверенно обыграла соперников из Санкт-Петербурга со счетом 17:4.

Турнир «Белый парус» уже 20 лет собирает в Балашихе ведущие детские бейсбольные команды страны. За эти годы он стал важным спортивным событием, объединяющим поколения спортсменов и способствующим развитию бейсбола в России. Организатором традиционно выступает группа компаний «Белый парус».

Также 23 августа в Балашихе стартовало открытое первенство СШОР «Метеор» по бейсболу среди женских команд.

Балашиха считается историческим центром бейсбола в России. Здесь базировалась команда СКА — шестикратный чемпион СССР и России. Сегодня в городе работает отделение бейсбола в СШОР «Метеор», где юные спортсмены занимаются под руководством мастеров спорта международного класса. Команда из Балашихи стабильно входит в число сильнейших в стране.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.