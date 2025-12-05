В Балашихе стартовал хоккейный турнир «Русская классика»

сегодня в 15:11

Первая игра нового сезона «Русской классики» прошла в Пестовском парке в Балашихе 4 декабря. В этом году турнир посвящен памяти Олега Шиховцева, который трагически погиб во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Игра объединила команды, друзей, жителей города и семью Олега. Матч начался с минуты молчания — как знак уважения и благодарности человеку.

«В Пестовском парке стартовал новый хоккейный сезон, который мы открыли матчем памяти Олега Шиховцева. Символично, что первыми сыграли две команды — «Ратник» и «Люберцы», за которые в свое время играл Олег. Его энергия, характер и искренняя любовь к игре навсегда останутся частью хоккейной истории нашего города», — прокомментировал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Олег Шиховцев ушел из жизни в результате террористического акта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. Во время нападения террористов Олег прикрыл собой жену и дочь.

Первый тур чемпионата пройдет восьмого декабря. Всего в турнире примут участие 8 любительских команд: «Ратник», «ОДОН имени Ф. Э. Дзержинского», «Строитель», «Сокол», «Керамик», «Павлино», «Хоккеюги-Мастерюги», «АйсПро».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.