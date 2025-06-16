В Балашихе разрушается трасса М-12

В районе Балашихи зафиксировано повреждение трассы М-12. Предполагается, что причиной этому стало изменение русла реки Вьюнки, сообщает сайт MK.Ru .

Еще семь месяцев назад местные жители обращались в «Автодор» с просьбой принять меры, предупреждая о возможной проблеме. Тогда было обещано провести расследование.

Однако, судя по текущей ситуации, никаких действий предпринято не было. Обочина дороги продолжает разрушаться, и песчаные массы сползают непосредственно в реку. Существует опасность частичного обвала дорожного полотна и возникновения серьезной аварийной ситуации.

Жители опасаются, что без немедленного вмешательства последствия приведут к исчезновению как реки, так и дороги.