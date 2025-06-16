В Балашихе разрушается трасса М-12
Изменение русла реки Вьюнки привело к разрушению трассы М-12
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В районе Балашихи зафиксировано повреждение трассы М-12. Предполагается, что причиной этому стало изменение русла реки Вьюнки, сообщает сайт MK.Ru.
Еще семь месяцев назад местные жители обращались в «Автодор» с просьбой принять меры, предупреждая о возможной проблеме. Тогда было обещано провести расследование.
Однако, судя по текущей ситуации, никаких действий предпринято не было. Обочина дороги продолжает разрушаться, и песчаные массы сползают непосредственно в реку. Существует опасность частичного обвала дорожного полотна и возникновения серьезной аварийной ситуации.
Жители опасаются, что без немедленного вмешательства последствия приведут к исчезновению как реки, так и дороги.