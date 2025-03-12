В Балашихе провели профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир»

Сотрудниками отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» в период с 13:00 до 15:00 5 марта 2025 года в городском округе Балашиха мкр. Железнодорожный проведено профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир», сообщает пресс-служба администрации округа.

Цель мероприятия — выявление и пресечение фактов нарушения водителями перевозки детей без детских удерживающих устройств в автомобиле, а также пресечение нарушений правил дорожного движения Российской Федерации со стороны детей-пешеходов и водителей транспортных средств.

Госавтоинспекция напоминает, что пункт 22.9 ПДД изложен в следующей редакции: «Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка».

Ответственность за нарушение данных требований наступает в соответствии с ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.