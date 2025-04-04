В Балашихе провели профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир»

В преддверии выходных дней с целью профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники ДПС Отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» провели оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир», об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Оно было направлено на выявление и пресечение фактов нарушения водителями перевозки детей без детских удерживающих устройств в автомобиле.

В ходе мероприятия инспекторы проверили 54 автомобиля — нарушений не выявлено. Каждому участнику акции были вручены тематические наклейки на автомобиль и световозвращающие браслеты.

«Уважаемые водители! Помните, что водитель, который везет в своем автомобиле ребенка, должен быть вдвойне внимательным и осторожным! Строго соблюдайте ПДД, скоростной режим и не совершайте необдуманных маневров на дороге!», — предупреждают инспекторы ГИБДД.

Автокресло — обязательный атрибут при поездке ребенка в автомобиле. Их рекомендуется выбирать вместе с детьми — юный пассажир должен быть плотно зафиксирован в автокресле, но при этом лямки не должны давить на тело и причинять дискомфорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.