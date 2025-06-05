В Балашихе прошла профилактическая акция «Трафареты безопасности»

В рамках информационно-профилактического мероприятия «Внимание-дети!» сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями автошколы имени Давыдова и волонтерами Подмосковья в городском округе Балашиха нанесли на асфальт вблизи пешеходных переходов предупредительные надписи. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главной целью данного мероприятия стало формирование культуры поведения на дороге. Надписи на асфальте напомнят участникам дорожного движения о том, что перед тем, как пересекать проезжую часть, пешеходам и велосипедистам нужно остановиться, спешиться с самоката и велосипеда, посмотреть по сторонам, удостоверившись в безопасности перехода.

Полицейские уверены, что подобные надписи привлекут внимание пешеходов и заставят их задуматься о правильном и безопасном переходе дороги, а самое главное — помогут сохранить жизнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.