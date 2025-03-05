В Балашихе прошел рейд по безопасности на железной дороге

На станции Железнодорожная в Балашихе прошел профилактический рейд по безопасности на железной дороге. В рамках мероприятия представители администрации совместно с волонтерами региона напомнили жителям главные правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры и раздали 50 информационных материалов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В комплекс мер по снижению количества смертельных случаев на железной дороге Подмосковья помимо профилактической работы входит строительство и ремонт пешеходных переходов, ликвидация несанкционированных подходов к ж/д путям, установка камер.

В ведомстве призвали всех жителей и гостей региона следовать правилам: не отвлекаться на телефон и переходить через ж/д пути только на разрешающий сигнал светофора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.