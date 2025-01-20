В Балашихе прошел рейд, нацеленный на снижение аварий и повышение безопасности перевозок

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Такси» сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» провели профилактический рейд, направленный на снижение уровня аварийности, а также повышение безопасности при перевозке пассажиров и багажа легковым такси, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе проведения рейда внимание обращено на наличие водительского удостоверения у водителей такси, действующего технического осмотра, водительского стажа, необходимой путевой документации, наличие разрешения на осуществление деятельности легковым такси и техническое состояние транспортных средств.

В свою очередь пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе проезжей части, перед тем как перейти дорогу следует убедиться, что водитель вас видит и остановился.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость, избегать резких маневров, быть особенно внимательными и аккуратными во дворовых территориях и вблизи образовательных учреждений. Важно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.