В Балашихе прошел единый день профилактики детского травматизма на МЖД

На станции Железнодорожная провели профилактическое мероприятие, в рамках которого представители правоохранительных органов совместно с работниками железнодорожной отрасли рассказали школьникам о правилах безопасности. Проведенная акция была организована совместно с администрацией городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для ребят были подготовлены интерактивные форматы знакомства с правилами безопасности и тематические зоны.

«С помощью неформального подхода мы хотим поговорить с детьми и рассказать им, почему важно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. По сравнению с прошлым годом, число травм снизилось, но каждый случай нас беспокоит, и мы делаем все, чтобы таких ситуаций не было», — сказал заместитель начальника службы корпоративных коммуникаций МЖД Наталья Щевелева.

Ученики смогли принять участие в тематической викторине и получить памятные сувениры.

Акция, приуроченная к единому дню профилактики детского травматизма, прошла на территории вокзалов разных регионов России. Также в рамках этого события сотрудники МЖД раздавали памятки о правилах поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.