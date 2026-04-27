В Балашихе пройдет неделя спортивных мероприятий в парках

Спортивные и культурные мероприятия пройдут в парках Балашихи на этой неделе. Жителей приглашают на пробежки, занятия ОФП, скандинавскую ходьбу и интерактивные программы в разных локациях города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке Пехорка-лес во вторник, среду и четверг в 15:00 состоится весенняя общефизическая подготовка на площадке у стадиона, а в пятницу в 10:00 — дыхательная гимнастика. В среду в 11:00 здесь пройдет культурная программа с активными играми и интеллектуальными занятиями для детей. В четверг гостей ждут к 13:00.

В парке на Заречной во вторник и четверг в 20:00 организуют забег «В закат», а в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст». Во вторник и четверг в 10:10 запланированы активная разминка и ОФП. В парке на Солнечной программа начнется в четверг: в 11:30 у входной группы проведут разминку и занятия по ОФП.

В парке «Пехорка» в среду в 14:00 на площадке у коворкинга пройдет занятие по скандинавской ходьбе. В четверг здесь же в 14:00 состоится еще одна тренировка по ходьбе, в 15:00 — «Веселые старты» и культурная программа с интерактивом, дискотекой и творческим занятием.

В Пестовском парке во вторник и четверг в 12:00 проведут занятия по скандинавской ходьбе. В субботу запланированы старт «5 верст» в 9:00 и йога в стиле ФИСМ в 10:30. В Ольгинском лесопарке у входа рядом с рестораном «Ботаника» во вторник в 18:30 пройдет беговая тренировка и ОФП, а в четверг — тренировки в 9:00, суставная гимнастика в 9:30 и ОФП в 10:00. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.