В Балашихе построят эстакаду, примыкающую к трассе М12

Эстакаду, примыкающую к трассе М12, построят в Балашихе. Об этом стало известно в ходе интервью главы городского округа Балашихи Сергея Юрова на телеканале «360».

«Для нас, как для крупного города, располагающегося рядом с Москвой, очень важное значение имеет транспортный блок. Проект расширения Носовихинского шоссе, а также целого ряда улиц в Железнодорожном включён в государственную программу Московской области. Также, благодаря поддержке губернатора Подмосковья, в госпрограмму включён проект строительства большой эстакады для примыкания к новой платной трассе М12 и Северо-восточной хорде Москвы. Большой блок транспортных вопросов решается именно благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева и Правительства Московской области. Для нас это очень важно», — сказал Сергей Юров.

Также в Балашихе капитально отремонтируют улицы Главная и Шестая в микрорайоне Ольгино. На улице Главная проведут работы по обустройству тротуаров, установке бордюрного камня и созданию заездных карманов для общественного транспорта. На улице Шестая реконструируют проезжую часть и расширят ее до двух полос.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.