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В Балашихе построили 25% путепровода между Носовихинским и Восточным шоссе

Строительство путепровода между Носовихинским и Восточным шоссе в Балашихе достигло 25%. Объект проверил Главгосстройнадзор Московской области, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Главгосстройнадзор Московской области проверил строительство путепровода на автодороге Носовихинское шоссе — Черное — Федурново в Балашихе. Общая готовность объекта составляет 25%. Завершить работы планируется в июне 2028 года.

Длина путепровода составит почти 308 метров, а вместе с подходами и съездами — более 2 км. Движение организуют по двум полосам. Проект также включает участки основного хода, Ласточкина проезда, Восточного шоссе и четыре съезда.

Путепровод позволит автомобилистам и экстренным службам пересекать железную дорогу без наземного переезда. После ввода объекта действующий переезд планируют ликвидировать. Это позволит обеспечить бесперебойное движение поездов Горьковского направления. Застройщик — ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства».

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.