сегодня в 13:16

В Балашихе начали устройство шкафной стенки путепровода у станции Черное

Строительство путепровода через пути Горьковского направления МЖД продолжается в Балашихе в районе станции Черное. Работы планируют завершить в третьем квартале 2028 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На объекте продолжают устраивать буронабивные сваи, армировать ростверк и монтировать опалубку. На пятой опоре строители приступили к устройству шкафной стенки.

«На путепроводе продолжаются работы по устройству буронабивных свай, армированию ростверка и монтажу опалубки. На последней, пятой опоре, строители приступили к устройству шкафной стенки», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно ведется устройство дождевой канализации: специалисты армируют железобетонную обойму под железнодорожными путями и монтируют опалубку на соседних участках. Общая протяженность объекта с подходами и съездами превысит 2 км, длина путепровода составит 308 м. Движение организуют по двум полосам.

Путепровод соединит Восточное и Носовихинское шоссе и позволит организовать бесперебойный проезд, в том числе для экстренных служб, в обход наземного железнодорожного переезда. Он улучшит транспортную доступность более чем для 500 тыс. жителей Балашихи, включая микрорайоны Черное, Заря, Северный, Агрогородок и деревню Федурново.

Сейчас на переезде у платформы Черное регулярно образуются заторы: поезда на Горьковском направлении курсируют в среднем каждые 5–10 минут. Ситуацию осложняет интенсивный поток транспорта по Восточному шоссе и движение большегрузов к расположенным рядом складским терминалам.

Проект также предусматривает строительство съездов на Носовихинское и Восточное шоссе, к платформе Черное и на Ласточкин проезд. После ввода путепровода наземный переезд планируют ликвидировать, что обеспечит бесперебойное движение поездов.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещена в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.