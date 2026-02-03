В Балашихе начали устройство ригеля на путепроводе у станции Черное

В Балашихе продолжается строительство путепровода через железнодорожные пути Горьковского направления в районе станции Черное. Работы планируют завершить в третьем квартале 2028 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В городском округе Балашиха ведется строительство путепровода через железнодорожные пути Горьковского направления МЖД в районе станции Черное. На объекте приступили к устройству ригеля на опорах, выполняется устройство тампонажного слоя и бетонирование. Параллельно продолжаются бурение и бетонирование буронабивных свай, а также разработка грунта, пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Общая протяженность объекта с подходами и съездами превысит 2 км, длина самого путепровода составит 308 м. Движение будет организовано по двум полосам. Путепровод соединит Восточное и Носовихинское шоссе, обеспечит бесперебойное движение автомобилей, включая транспорт экстренных служб, минуя наземный железнодорожный переезд. Новый объект улучшит транспортную доступность для более 500 тысяч жителей Балашихи, в том числе микрорайонов Черное, Заря, Северный, Агрогородок и деревни Федурново.

В настоящее время на железнодорожном переезде возле платформы Черное ежедневно возникают заторы из-за интенсивного движения поездов, которые проходят каждые 5–10 минут. Восточное шоссе является одним из основных въездов в город Железнодорожный, что также увеличивает нагрузку на дорогу. Рядом расположены складские терминалы, куда регулярно направляется большегрузный транспорт.

В рамках проекта предусмотрено строительство съездов на Носовихинское шоссе, к платформе Черное, к Восточному шоссе и на Ласточкин проезд. После ввода путепровода в эксплуатацию планируется ликвидировать наземный железнодорожный переезд, что обеспечит бесперебойное движение поездов на Горьковском направлении.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.