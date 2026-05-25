В Балашихе начали реконструкцию улицы Струве

Реконструкция улицы Струве стартовала в городском округе Балашиха. Строители приступили к подготовительным работам, строительная готовность объекта составляет 3%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В настоящее время на объекте задействованы 7 рабочих и 5 единиц техники. Сейчас специалисты продолжают подготовку территории для дальнейшего устройства дорожного основания и инженерной инфраструктуры. Следующим этапом строители приступят к отсыпке песчаного покрытия и устройству следующих слоев дорожной одежды», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Реконструкция охватит 680 метров — от пересечения с улицей Корнилаева до дома №3. Проезжую часть расширят до четырех полос, построят новый участок длиной 115 метров для соединения улиц Струве и Рождественской. Также обустроят тротуары по обеим сторонам, 50 парковочных мест и четыре остановки общественного транспорта. После завершения работ пропускная способность дороги увеличится вдвое, она обеспечит подъезд к строящейся областной больнице.

Завершить реконструкцию по госконтракту планируют в третьем квартале 2027 года, при этом работы могут закончить раньше — к концу текущего или началу следующего года.

Всего в южной части Балашихи построят и реконструируют девять дорог общей протяженностью около 13 км. В их числе Носовихинское шоссе, улицы Шестая, Пролетарская, Бояринова и Керамическая, а также путепровод через железнодорожные пути в районе станции Черное и соединение улиц Главной и Пригородной. К 2028 году транспортная доступность улучшится для более чем 500 тыс. жителей.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.