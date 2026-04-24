В Балашихе начали реконструкцию улицы Шестой в Подмосковье

Подготовка к реконструкции улицы Шестой началась в городском округе Балашиха. Работы охватят участок более 500 метров от улицы Струве до улицы Главной, приступить к основному этапу планируют во втором квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Строителям предстоит расширить проезжую часть, обустроить тротуары и создать более 30 парковочных мест вдоль дороги. Обновленная улица обеспечит удобный подъезд к строящейся областной больнице, а также к школе и детскому саду. Завершить реконструкцию планируют в четвертом квартале 2027 года.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что проект реализуют на участке от пересечения с улицей Струве до улицы Главной.

«Дорога обеспечит комфортный проезд к строящейся областной больнице, а также к школе и детскому саду», — пояснил Марат Сибатулин.

В ведомстве добавили, что в рамках модернизации улично-дорожной сети в южной части Балашихи построят и реконструируют девять дорог общей протяженностью около 13 км. В том числе обновят Носовихинское шоссе, улицы Струве, Пролетарскую, Бояринова и Керамическую, возведут путепровод через железнодорожные пути в районе станции Черное и соединят улицы Главную и Пригородную. Ожидается, что к 2028 году транспортная доступность улучшится для более чем 500 тыс. жителей.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещена в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в данный момент в процессе реализации находится большой современный госпиталь для взрослых в Балашихе. Его мощность — 1,2 тыс. коек. Больница будет расположена на территории около 120 тыс. кв. м.

«Госпиталь также будет иметь клинико-диагностический центр. Это значит, что там можно проводить самые точные обследования. В Подмосковье реализуется большая программа модернизации здравоохранения. Очень важно создать специальные условия для врачей — для тех, кто работает здесь и в каждой поликлинике Московской области», — добавил глава региона.