В Балашихе начали подготовку к реконструкции улицы Струве

Строители приступили к подготовительным работам перед реконструкцией улицы Струве в Балашихе. Работы пройдут на участке от пересечения с улицей Корнилаева до дома №3, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Протяженность реконструируемого участка составит около 680 метров. Проезжую часть расширят до четырех полос движения. Также построят новый участок дороги длиной 115 метров, который соединит улицы Струве и Рождественскую.

«Протяженность участка реконструкции составит порядка 680 метров. Строители расширят проезжую часть до 4 полос движения, а также построят новый участок дороги длиной 115 метров, который соединит улицы Струве и Рождественскую. Также обустроят тротуары по обеим сторонам, 50 парковочных мест вдоль дороги и 4 остановки общественного транспорта. Дорога обеспечит комфортный проезд к строящейся областной больнице, а пропускная способность дороги вырастет в 2 раза», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Строительные работы планируют начать во втором квартале. Завершить реконструкцию намерены в третьем квартале 2027 года.

В ведомстве напомнили, что в южной части Балашихи в рамках модернизации улично-дорожной сети построят и реконструируют девять дорог общей протяженностью около 13 км. В частности, обновят Носовихинское шоссе, улицы Шестую, Пролетарскую, Бояринова и Керамическую, возведут путепровод через железнодорожные пути в районе станции Черное и соединят улицу Главную с улицей Пригородной. К 2028 году транспортная доступность улучшится более чем для 500 тыс. жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в данный момент в процессе реализации находится большой современный госпиталь для взрослых в Балашихе. Его мощность — 1,2 тыс. коек. Больница будет расположена на территории около 120 тыс. кв. м.

«Госпиталь также будет иметь клинико-диагностический центр. Это значит, что там можно проводить самые точные обследования. В Подмосковье реализуется большая программа модернизации здравоохранения. Очень важно создать специальные условия для врачей — для тех, кто работает здесь и в каждой поликлинике Московской области», — добавил глава региона.