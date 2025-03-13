В Балашихе хотят ввести дополнительные рейсы на маршруте № 51

Накануне заместитель главы Балашихи Михаил Объедков провел выездной прием и встречу с жителями микрорайона Саввино в школе № 10. На встрече объявили, что уже запущен конкурс на организацию дополнительных рейсов автобусного маршрута № 51. Решение было принято в рамках мер по улучшению транспортного обслуживания жителей микрорайона Саввино. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В формате «одного окна» жители смогли напрямую задать вопросы и получить ответы от профильных специалистов администрации города. Жители микрорайона озвучили широкий спектр вопросов, касающихся качества водоснабжения, благоустройства дворовых территорий, транспортного обслуживания и жилищно-коммунальных услуг.

«У нас проходит открытый конкурс по перевозкам, сейчас разыгрываем маршрут № 51, уже подводятся итоги. Как только будет определен победитель, перевозки будут возобновлены в полном объеме. На данный момент Мострансавто выделило 6 автобусов на маршрут. Мы неоднократно пишем письма о том, чтобы они увеличили количество транспортных средств на линии, особенно в час пик», — поделился начальник управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации Балашихи Ян Вергун.

Особое внимание было уделено вопросам благоустройства. Жительница улицы Калинина обратилась с просьбой установить детскую игровую площадку во дворе. Заместитель начальника управления благоустройства Юлия Левковская сообщила, что предложения жителей будут учтены при формировании плана на следующие три года.

«Мы анализируем все жалобы, поступающие в Центр управления городской администрации. На основании этих жалоб мы выходим со специалистами в микрорайоны и проводим такие встречи. Сегодня, в частности, прозвучало обращение по водопроводной воде. Рассказали жителям, что проводим локальные работы по промывке сетей и довели данные о перспективах. Уже переведены на московскую воду такие районы, как Павлино, Центральный, улица Маяковского. Будем продолжать эту работу», — сказал замглавы Михаил Объедков.

Встречи с жителями в формате выездной администрации проводятся по поручению главы Балашихи Сергея Юрова. Такой формат позволяет оперативно реагировать на проблемы жителей и решать их в режиме реального времени.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.