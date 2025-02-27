В автопромышленности в Подмосковье работает более 200 предприятий — Зиновьева

Более 100 млрд рублей составила выручка предприятий автомобильной промышленности Подмосковья по итогам 2024 года. Об этом в ходе Координационного совета по промышленности «О развитии производства автомобильных компонентов» в Казане рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Корсовет прошел под председательством министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В Московской области в сфере автомобильной промышленности и производства автокомпонентов занято более 200 предприятий, на которых трудоустроено свыше 10 тыс. специалистов. Общий объем выручки этих компаний по итогам 2024 года превысил 100 млрд рублей. Рост производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в регионе в прошлом году составил почти 16%. Таким образом, этот сектор промышленности в Подмосковье активно развивается, чему способствует курс государства на обеспечение технологического суверенитета», — рассказала зампред Екатерина Зиновьева.

Среди крупных предприятий отрасли, например, Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ), который производит автобусы среднего, большого и особо большого классов. Это первый завод в России, разработавший несколько поколений электробусов.

Машиностроительный завод «Тонар» — ведущий российский производитель прицепной и полуприцепной техники, а также единственный в стране производитель технологических самосвалов, автопоездов повышенной грузоподъемности и шарнирно-сочлененных самосвалов. Сейчас предприятие реализует крупный инвестиционный проект по расширению производства.

Инвестиционные планы в Московской области реализует и еще целый ряд отраслевых предприятий. Проекты заявлены в самых разных направлениях автомобильной промышленности — от производства прицепов и осевых агрегатов для грузовой техники, до турбокомпрессоров, гидравлических рукавов и подшипников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.