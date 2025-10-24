В автобусах «Мострансавто» выявлено 3,9 тыс безбилетников с начала осени

С начала осени сотрудники административно-пассажирской инспекции Минтранса Подмосковья зафиксировали 3,9 тыс. случаев безбилетного проезда в автобусах «Мострансавто». Общее число нарушений, выявленных с 1 сентября, демонстрирует рост — этот показатель на 24% превысил результат аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

Все нарушители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 8.1 Кодекса Московской области об административных правонарушениях. Размер штрафа за безбилетный проезд составляет 2 тыс. рублей.

Больше всего зайцев сотрудники ГКУ АПИ МО зафиксировали на маршрутах № 368 «ст. Долгопрудная — Москва» — 516 безбилетников, № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево-1» — 331 нарушитель, № 344 «Химки (платф. Левобережная) — Москва (м. Ховрино)» — 291 заяц.

В автобусах «Мострансавто» проезд считается безбилетным, если пассажир оплатил его наличными средствами, мобильным переводом или проигнорировал оплату. Для удобства жителей и гостей Московской области в автобусах компании доступны все виды безналичной оплаты: банковскими картами, а также транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», социальными картами.

«Мострансавто» проводит регулярные инструктажи с водительским составом, напоминая о запрете на прием наличных денежных средств в автобусах компании, поскольку на территории региона действует закон от 07.06.2022 № 85/2022-ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской области „Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области“».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что обновление и ремонт автобусов в Подмосковье имеют важное значение.

«Мы обсуждаем мероприятия, направленные на стабильную работу транспорта. Зимой, когда холодно, важно, чтобы печки были исправны, летом, как мы видим, достаточно высокая температура, по крайней мере последнюю неделю, поэтому в автобусах должны работать кондиционеры. Наша задача — не допустить роста жалоб», — сказал Воробьев.