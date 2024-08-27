Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 11:49

В августе штраф за незаконный вывоз мусора в Наро-Фоминске составил 1 млн рублей

В городском округе Наро-Фоминск продолжается активная борьба с незаконным вывозом строительных отходов. Так, за август водителей, осуществляющих перевоз отходов без специального талона оштрафовали на 1 миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Больше всего штрафов выписано на участках: «Наро-Фоминск–Каменское–Зинаевка»; «Наро-Фоминск–Новоникольское–Васильчиново»; «Кубинка– Наро-Фоминск».

Всего в Московской области с начала месяца выявлено 813 фактов перевозки строительных отходов без соответствующего разрешения — талона, сумма штрафов составила 20 392 000 рублей.

В Подмосковье ведется круглосуточный мониторинг за перемещением отходов строительства и сноса. Нарушителей фиксируют дорожные камеры.

Получить талон на перевозку строительных отходов можно за 10 минут на портале региональных госуслуг. Необходимо предоставить личные данные, а также информацию о происхождении и объеме отходов сноса, грунта и строительных материалов.

Простые действия помогут избежать штрафа размером до 250 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев