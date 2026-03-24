В Апрелевке Подмосковья возобновили строительство путепровода

Строительство путепровода возобновили в Апрелевке Наро-Фоминского округа. Сейчас на площадке очищают проезжую часть и тротуары от снега, после чего подрядчик приступит к основным работам. Завершить проект планируют в конце 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На первом этапе специалисты проводят очистку дороги и пешеходных зон от снега и наледи. Затем подрядчик начнет поэтапное переустройство инженерных коммуникаций, строительство подпорных стен, монтаж шумозащитных экранов и устройство наружного освещения.

Длина путепровода составит около 272 метров, общая протяженность транспортной развязки превысит 1 километр. Строительство планируют завершить к концу 2026 года. Для продолжения работ заключили новый контракт, поскольку предыдущий расторгли из-за срыва сроков и низких темпов строительства.

Сейчас на объекте задействован 21 специалист. Из них 15 человек ежедневно работают на площадке, два сотрудника в ночное время занимаются отведением воды, также привлечены четыре дорожных специалиста.

«Важно не только наверстать упущенные сроки, но и обеспечить высокое качество всех этапов работ. Держим реализацию проекта на особом контроле», — отметила заместитель главы округа Елена Кузнецова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.