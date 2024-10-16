В Апрелевке начали монтаж пролетного строения путепровода над ж/д путями

В рамках строительства путепровода в Апрелевке строители приступили к монтажу центральной секции пролетного строения над железной дорогой, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Строительство путепровода через железнодорожные пути ведется в целях реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Открыть движение по путепроводу планируется в следующем году.

«После монтажа центральной секции, строители приступят к работам на пролетных строениях со стороны ул. Апрелевской и ул. Самохина. Общая масса металлоконструкций путепровода составит 620 тонн», — сказал зампредседателя правительства МО — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

Монтаж центрального пролета над железнодорожными путями будет выполняться двумя плетями с использованием временной опоры в межпутевом пространстве со стороны ул. Апрелевской, длиной 32 метра, и с другой стороны по ул. Самохина, длиной 42 метра, затем будет выполнен монтаж металлического пролета со стороны ул. Самохина и со стороны ул. Апрелевской.

Параллельно на участке продолжается устройство подпорных стен со стороны ул. Апрелевской и ул. Самохина, ведется переустройство инженерных коммуникаций.

В ведомстве напомнили, что строительство путепровода связано с модернизацией, которую проводит РЖД, в связи с запуском МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожная». Новый путепровод соединит две части Апрелевки и позволит обеспечить бесперебойный и безопасный проезд через железнодорожные пути в зоне МЦД-4, в том числе для экстренных служб. Дорожная ситуация улучшится непосредственно для более чем 36 тыс. жителей г. Апрелевки, а также прилегающих СНТ и населенных пунктов. В целом, улучшится транспортная доступность территорий Новомосковского административного округа и юго-западной части Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.