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В Аникеевке укладывают асфальт на подходах к строящемуся путепроводу

В Аникеевке в рамках строительства путепровода через железнодорожные пути Рижского направления МЖД строители приступили к укладке асфальта на подъездах. Работы ведутся в целях реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Сейчас работы выполняются со стороны Новорижского шоссе. Со стороны Волоколамского шоссе завершается монтаж металлоконструкций пролетного строения.

«Также на участке проводятся дорожные работы, ведется строительство ливневой канализации. Общая строительная готовность путепровода — свыше 65%», — отметили в ведомстве.

Новый транспортный объект будет построен в створе ул. Аникеевской в составе транспортной развязки общей протяженностью 1,4 км, из них длина путепровода 410 м. Строительство объекта увязано с развитием МЦД-2 «Нахабино-Подольск». Открыть движение по новому путепроводу планируется в конце 2024 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.