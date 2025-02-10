В Аникеевке начали устройство гидроизоляции на пролете строящегося путепровода

В Красногорске дорожники приступили к устройству гидроизоляции на пролетном строении строящегося путепровода в Аникеевке, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Сейчас устанавливают стойки под барьерное ограждение, продолжается строительство ливневки. Строительная готовность путепровода составляет порядка 80%, открыть движение по нему планируется во 2 квартале 2025 года.

Новый транспортный объект будет расположен в створе ул. Аникеевской в составе транспортной развязки общей протяженностью 1,4 км, из них длина путепровода 410 м. Он будет построен с учетом перспективы планируемого путевого развития МЦД-2 «Нахабино-Подольск», а также обеспечит комфортное, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение между двумя частями Аникеевки, в том числе для проезда экстренных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.