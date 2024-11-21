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В Аникеевке асфальтируют подходы к путепроводу со стороны Волоколамского шоссе

В подмосковной Аникеевке в рамках строительства путепровода через железнодорожные пути Рижского направления МЖД строители приступили к укладке асфальта на подходах к искусственному сооружению со стороны Волоколамского шоссе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«В полном объеме завершен монтаж металлоконструкций пролетного строения путепровода, общая масса металлоконструкций — свыше 1,1 тыс. тонн. Общая строительная готовность путепровода составляет 70%. Открыть движение по путепроводу планируется в конце года», — пояснили в ведомстве.

Также на строящемся путепроводе проводятся дорожные работы, ведется строительство ливневой канализации. Новый транспортный объект будет построен в створе ул. Аникеевской в составе транспортной развязки общей протяженностью 1,4 км, из них длина путепровода — 410 метров.

Строительство объекта увязано с развитием МЦД-2 «Нахабино-Подольск».

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.