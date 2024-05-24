В аэропорту Шереметьево запустили топливозаправщик с электродвигателем

Первый в стране топливозаправщик-электромобиль начал работать в аэропорту Шереметьево на обслуживании рейсов Air Serbia, «Победы», Smartavia и «Аэрофлота». Его внедрил авиатопливный оператор «Газпром нефти» — «Газпромнефть-Аэро», сообщила пресс-служба компании.

Платформой электрогрузовика стал большегрузный автомобиль, который может доставлять цистерны с топливом от 20 до 60 т. Машину оснастили электродвигателем и современным блоком литий-ионных аккумуляторов, которые позволяют ему на одном заряде производить до 6 заправок самолетов «в крыло».

Полностью батареи заряжаются за 2-3 часа, в том числе во время перерывов на оборудованных в аэропорту комплексах.

Тягач с электродвигателем обладает рядом преимуществ — он исключает эмиссию CO2 и снижает более чем на 60% операционные затраты на эксплуатацию техники.

Кроме электрического тягача, который помогает сокращать углеродный след в жизненном цикле авиационного топлива, ранее компания «Газпромнефть-Аэро» внедрила систему цифровой аэрологистики, разработала блокчейн-платформу «Смарт Фьюэл», позволившую исключить бумажный документооборот, и другие решения.

По словам генерального директора «Газпромнефть-Аэро» Владимира Егорова, декарбонизация авиаперевозок является одной из наиболее важных задач для всех участников отрасли. Повышение энергоэффективности воздушного транспорта в долгосрочной перспективе сделает отечественные авиаперевозки более конкурентоспособными.

«При этом снижение удельного углеродного следа начинается непосредственно на перроне аэропорта, поэтому уже сегодня мы внедряем современные природоохранные технологии и энергоэффективные решения по всей цепочке заправки „в крыло“», — отметил Владимир Егоров.

Он добавил, что решение уже показало свою эффективность и в будущем его могут внедрить в других российских аэропортах.

Как отметил авиаэксперт Алексей Синицкий в разговоре с «Комсомольской правдой», электротранспорт становится все более популярным в аэропортах по всему миру.

«Чаще всего используются электробусы, тягачи для перевозки багажа и другие вспомогательные транспортные средства, в качестве примеров можно привести аэропорты Лос-Анджелеса, Атланты, Сиэттла и Амстердама. Однако идет работа и над машинами большой мощности, например, во Франкфурте уже работают два электрических авиационных тягача. Использование электрического топливозаправщика, предложенное „Газпромнефть-Аэро“, выглядит весьма перспективным», — пояснил Синицкий.

Он добавил, что переход к электромобилям обусловлен желанием снизить эксплуатационные расходы, улучшить качество воздуха, сократить выбросы парниковых газов и увеличить уровень эксплуатационной безопасности.