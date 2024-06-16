Крутые подъемы, грязь и водные преграды: в Подмосковье прошла «Гонка героев»

Команда из Воскресенска победила на «Гонке героев» в Подмосковье

В Московской области на полигоне Алабино прошел молодежный патриотический экстремальный забег «Наследники Победы» («Гонка героев»), в нем приняли участие 1,5 тыс. молодых ребят со всего региона сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.

В 2024 этом для участников подготовили интересную трассу. Спортсмены должны были преодолеть полосу препятствий длиной 8 км. На ней располагались крутые подъемы, спуски, водные переправы, грязевые рвы, горка с канатами — семиметровый «Эверест».

Участники делятся на команды по 15-20 человек в каждой. Полностью полосу препятствий они преодолевают примерно за 3 часа. По всей трассе стоят профессиональные инструкторы, готовые прийти на помощь.

«Это наше одно из самых любимых мероприятий, которое всегда собирает очень много ребят со всего Подмосковья. В этом году свои команды предоставили 47 городских округов Московской области», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Она уточнила, что все ребята разные: кто-то профессионально занимается спортом и готовится к забегу, для кого-то это классная традиция собраться с друзьями. В забеге участвует много студентов, активистов молодежных организаций и движений, участники СВО и т. д.

«Это настоящий праздник спорта, товарищества и преодоления себя. Все команды большие молодцы!» — подчеркнула Швелидзе.

Выиграли забег «Наследники Победы» в этом году ребята из воскресенской команды. На втором месте — Можайск, на третьем —Волоколамск.

После финиша все участники получили фирменные жетоны Гонки Героев «Наследники Победы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что участники приехали на «Гонку героев» из 47 округов Подмосковья.

«Уже невозможно представить лето без этого экстремального забега», — отметил Воробьев.