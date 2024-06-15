Андрей Воробьев: 1,5 тыс человек участвуют в забеге «Гонка героев» в Алабине

В этом году 1,5 тыс. человек из 47 городских округов Подмосковья принимают участие в экстремальном забеге «Гонка героев», который проходит в Алабине, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня у нас в Алабино проходит „Гонка героев“ — уже невозможно представить лето без этого экстремального забега», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что молодые парни и девушки делятся на команды по 15-20 человек. Участникам забега предстоит одолеть 8-километровую полосу препятствий: подъемы, спуски, водные переправы и грязевые рвы.

Глава региона отметил, что в соревнования главное — безопасность, поэтому на всех участках будут дежурить инструкторы, которые в любой момент готовы прийти на помощь.

По словам губернатора, в гонке принимают участие как профессионалы, так и спортсмены-любители. В составе команд присутствуют пожарные бизнесмены, студенты и участники СВО. Так, действующие офицеры Ракетных войск стратегического назначения РФ побегут от Власихи, пятикратные чемпионы «Гонки героев» выступают за Воскресенск, а Ступино представляют студенты Ступинского техникума им. А. Т. Туманова.

«Всем командам удачи, ждем результаты!» — заключил Воробьев.