ФСИН проведет проверку ростовского СИЗО-1 после захвата заложников

ГУ ФСИН организует проверку в отношении СИЗО-1 Ростовской области и его сотрудников после захвата заложников, сообщает SHOT .

Проверка нужна, чтобы установить, откуда у заключенных в камерах взялись ножи и флаги ИГИЛ*.

Переговоры с захватчиками по освобождению заложников еще продолжаются. Сотрудники силовых структур пытаются убедить мужчин сдаться и сложить оружие.

Утром в воскресенье шесть осужденных выбили оконную решетку в камере СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Затем вооруженные пожарными топориками и резиновыми дубинками преступники взяли в заложники начальника оперативного управления подполковника Александра Б. и младшего инспектора дежурной службы.

Также террористы заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству»*. Они потребовали оружие и машину.

*террористическая организация, запрещенная в России.