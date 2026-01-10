сегодня в 12:22

В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прилет и вылет воздушных судов

В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов. Службы аэропорта и авиакомпаний обеспечивают все необходимые меры для стабилизации ситуации, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Аэропорт Шереметьево полностью открыт. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по скорректированному расписанию», — говорится в сообщении.

Согласно данным аэропорта, на 11:00 по московскому времени все пассажиры прибывших рейсов были обслужены, багаж выдан в полном объеме. В зоне выдачи багажа скопления людей отсутствуют.

В течение дня будет продолжаться адресная доставка багажа пассажирам рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия», которые подали соответствующие заявления и покинули аэропорт.

К настоящему моменту имеется достаточное количество свободных мест в зонах ожидания, бизнес-залах, комнатах матери и ребенка, а также залах повышенной комфортности для маломобильных пассажиров.

За прошедшие сутки с аэродрома Шереметьево было перемещено более 1 млн куб. м снега. Проводится регулярная расчистка взлетно-посадочных полос, привокзальных площадей и подъездных путей от снега и наледи, противообледенительная обработка самолетов.

Ранее стало известно, что пассажиры массово жаловались на сотни отмененных и задержанных рейсов, а также на огромные очереди на прием багажа в аэропорту Шереметьево.

