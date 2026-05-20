сегодня в 15:23

Днем 20 мая в аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты. При этом воздушная гавань продолжает обслуживать пассажиров, сообщает ИА «Время Н» .

О введении ограничений рассказали в официальном канале аэропорта 20 мая. Причины изменений в расписании не уточняются.

Несмотря на ограничения, аэропорт продолжает работу с пассажирами. В терминале находятся сотрудники воздушной гавани и представители авиакомпаний.

Для пассажиров с детьми открыта комната матери и ребенка. В залах ожидания установлены кулеры с водой и зарядные стойки для мобильных устройств. Медпункт работает круглосуточно. На территории и на сайте аэропорта доступен бесплатный Wi‑Fi.

Ранее сообщалось, что из‑за продолжительной атаки беспилотников в Кстовском районе 19 школ перевели на дистанционный режим.

