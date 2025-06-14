В аэропорту Калуги введены временные ограничения

сегодня в 23:48

В целях обеспечения безопасности воздушного движения аэропорт Калугивременно ограничил прием и выпуск гражданских воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения носят временный характер. Причина введения — обеспечение безопасности полетов.

Пассажирам, у которых запланированы вылеты из Калуги, рекомендуется уточнять информацию о своих рейсах у авиаперевозчиков.

Подобные меры являются стандартной практикой при возникновении особых условий, требующих повышенных мер безопасности в воздушном пространстве. О сроках отмены ограничений будет сообщено дополнительно.