В аэропорту Калуги введены временные ограничения
В целях обеспечения безопасности воздушного движения аэропорт Калугивременно ограничил прием и выпуск гражданских воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения носят временный характер. Причина введения — обеспечение безопасности полетов.
Пассажирам, у которых запланированы вылеты из Калуги, рекомендуется уточнять информацию о своих рейсах у авиаперевозчиков.
Подобные меры являются стандартной практикой при возникновении особых условий, требующих повышенных мер безопасности в воздушном пространстве. О сроках отмены ограничений будет сообщено дополнительно.