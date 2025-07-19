В аэропорту Калуги ограничили прием и отправку самолетов

В аэропорту Калуги временно ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Они будут действовать временно, сообщает пресс-служба Росавиации.

Официальная причина введения ограничений не называется.

Однако в 14:25 губернатор Калужской области Владислав Шапша сказал, что в Барятинском районе региона был ликвидирован беспилотник ВСУ. Еще повредилась линия электроснабжения.

Ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Калуги ранее были введены 18 июля около 11:37. Ограничения сняли сегодня в 03:31.