сегодня в 23:53

В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на полеты

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о введении временных ограничений на использование воздушного пространства в районе московского аэропорта Домодедово.

Аэропорт осуществляет прием и отправку воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании части рейсов.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам рекомендуется уточнять статус своего рейса через онлайн-табло аэропорта или официальный чат-бот в Telegram.

