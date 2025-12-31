В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на полеты
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о введении временных ограничений на использование воздушного пространства в районе московского аэропорта Домодедово.
Аэропорт осуществляет прием и отправку воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании части рейсов.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Пассажирам рекомендуется уточнять статус своего рейса через онлайн-табло аэропорта или официальный чат-бот в Telegram.
