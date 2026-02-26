В аэропортах Подмосковья пресекли 250 случаев нелегального такси

Сотрудники УРАТК Минтранса Подмосковья за полгода выявили более 250 фактов незаконного предложения услуг такси в аэропортах Шереметьево и Домодедово на сумму свыше 1,2 млн рублей. С начала 2026 года зафиксировано 26 нарушений, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Более 230 так называемых «зазывал» привлекли к ответственности в аэропорту Шереметьево и около 20 — в Домодедово. Рейды проходят ежедневно совместно с сотрудниками линейного управления МВД России и службами безопасности аэропортов.

«С вводом административной ответственности за нелегальное предложение услуг такси в аэропортах региона с 19 августа 2025 года число нарушений постепенно снижается. Наибольшее количество нарушителей зафиксировано в августе–октябре, а наименьшее — в январе этого года. С начала 2026 года выявлено 26 нарушителей, из них 24 в Шереметьево и 2 в Домодедово», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Согласно поправкам в КоАП Московской области, штраф за нелегальные услуги такси составляет 5 тыс. рублей для граждан, 20 тыс. — для должностных лиц и 50 тыс. — для юридических лиц. Протоколы рассматривает управление министерства.

В ведомстве напомнили, что пользоваться услугами нелегальных перевозчиков небезопасно. Официальное такси в регионе должно иметь белый кузов с желтой и серой полосами, шашечный пояс и оранжевый фонарь на крыше. В салоне размещаются сведения о водителе и тарифах, а также QR-код с действующим разрешением. Водители обязаны проходить мед- и техосмотры и иметь стаж не менее трех лет.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.