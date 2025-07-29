В администрации Домодедова рассказали о текущих работах по ремонту дорог

Как сообщил начальник управления дорожно-транспортной инфраструктуры Юрий Герасимов, за неделю оцифрованы 52 дорожные ямы, устранены — 129. Ямочный ремонт продолжается, в том числе на переходных покрытиях в деревне Борисово и на улице Приозёрной в Шебанцево — по этим адресам уложено порядка 60 кубометров крошки.

Продолжается устройство дороги к участкам для многодетных семей в деревне Голубино. Работы выполнены на 80%, кюветы и трубы уложены полностью. На этой неделе объект планируется завершить. Также ведутся работы у амбулатории в Востряково: заменён бортовой камень, начато благоустройство. По поручению главы округа ремонт ведётся на парковке у туберкулёзного диспансера.

Эксперт ГБУ МО «Мосавтодор» Иван Чернолихов отметил, что на минувшей неделе завершилась укладка асфальта на двух участках дороги ММК — Шахово — Гальчино — Сырьево. Ведутся подготовительные работы к ремонту Каширского шоссе, а также на маршрутах Заболотье — Никитское — Авдотьино и 44-я транспортная развязка. На дорогах региона выполнены работы по замене стоек ограждений, очистке от мусора и грязи, ручному покосу травы и ликвидации более 130 ям.

Начальник территориального отдела № 3 областного МинЖКХ Фёдор Миронов доложил, что за неделю рассмотрено 27 административных дел, по итогам которых наложено штрафов на сумму 365 тысяч рублей. Среди нарушителей — владельцы магазинов, не обеспечивающих порядок у своих торговых точек, и подрядные организации, допустившие нарушения при благоустройстве.

Как сообщил начальник управления строительства Валерий Трифонов, завершены работы по капитальному ремонту наружного освещения на территории лицея № 3. Определён подрядчик для аналогичных работ у детского сада «Белочка», старт намечен на 6 августа.

В деревнях Ступино и Уварово завершены работы по подключению систем видеонаблюдения на контейнерных площадках, на этой неделе подобные работы будут завершены в Шишкино и Ильинском.

Также готовится техническая документация на устройство уличного освещения в шести населённых пунктах, в том числе в Щеглятьево, Шахово, Рябцево, Тишково и Юсупово. Эти работы включены в план по итогам выездов администрации и обращений жителей.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.