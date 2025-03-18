В 9 округах Подмосковья проведен ремонт ограждений вдоль дорог

Специалисты Мосавтодора отремонтировали поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на региональных дорогах в девяти округах, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Ограждения восстановили на городских улицах: ул. Ленина в Озерах, ул. Кирова в Лосино-Петровском, Октябрьском проспекте в Люберцах, Волковском шоссе в Мытищах, Фряновском шоссе в Щелкове, ул. Антипова в Егорьевске и проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном.

Также ремонт ограждений провели на ул. Агрогородок в деревне Черное г. о. Балашиха и на дороге в деревне Васильевское г. о. Серпухов.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения, установленные по краю дорог, снижают вероятность съездов», — пояснили в ведомстве.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что обследование элементов, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится регулярно. При необходимости специалисты Мосавтодора проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.