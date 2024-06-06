В 8 округах Подмосковья проведен ремонт дорожных знаков

В ходе обследования региональной дорожной сети сотрудниками «Мосавтодора» были выявлены выцветшие, поврежденные или отсутствующие дорожные знаки в 8 округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Знаки восстановили на улицах Звездной и 1-й Московской в Серпухове, проспекте Мира и ул. Московской во Фрязине, ул. Институтской в Пущине, ул. Владимирской в Егорьевске, ул. Первомайской в Зарайске, ул. Заводской в п. Свердловский округа Лосино-Петровский, ул. Академика Горячкина в поселке Подольской машинно-испытательной станции и на Московском шоссе в Сергиевом Посаде.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии. Специалисты «Мосавтодора» оперативно принимают меры по ремонту и замене деформированных знаков.

Также в ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочных пунктов, состоянию дорожных знаков и светофоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.