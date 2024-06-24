В 7 округах Подмосковья восстановили дорожные знаки

Специалисты «Мосавтодора» установили, восстановили и привели в нормативное состояние дорожные знаки на региональных дорогах в 7 округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожные службы оперативно восстановили знаки на дорогах вблизи д. Дубки Талдомского округа, д. Иванчиково в г. о. Зарайска, д. Дубеево и вблизи д. Бабеево в г. о. Ступино, в с. Лямцино в г. о. Домодедово, а также на 59-м Носовихинского шоссе в Павлово-Посадском округе, ул. Первомайской в Лосино-Петровском и на ул. Первомайской в Ивантеевке.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии. Специалисты «Мосавтодора» оперативно принимают меры по ремонту и замене деформированных знаков.

Также в ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочных пунктов, состоянию дорожных знаков и светофоров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.