В 6 округах Подмосковья в майские праздники ограничат движение авто по дорогам

В шести городских округах Московской области временно ограничат движение по региональным дорогам 9 и 12 мая. 9 мая в связи с празднованием 79-й годовщины Победы в ВОВ движение будет ограничено в Красногорске, Бронницах, Серебряных Прудах, Фрязине и Чехове. Объезд перекрытий возможен по улично-дорожной сети городов. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожно-транспортного ведомства Подмосковья.

В Чехове движение ограничат с 8:00 до 23:00 на Советской площади, включая участок ул. Чехова от дома 79к4 до пересечения с ул. Московской. В Бронницах праздничные мероприятия пройдут на площади имени Героя Советского Союза Н. А. Тимофеева — движение транспорта по ул. Советской (от пер. Первомайского до пер. Почтамтского) будет ограничено с 8:00 до 14:00 на время возложения цветов к Мемориалу Славы, а также с 20:00 до 22:30 для проведения праздничного концерта и салюта.

В Серебряных Прудах движение ограничат по ул. Первомайской от здания магазина «Детский мир» до административного здания (дом № 3) с 10:00 до окончания мероприятий; по ул. 8 Марта (от перекрестка с ул. Б. Луговой до перекрестка с ул. Советской) и по ул. Школьной (от перекрестка с ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. 8 Марта) с 18:00 до окончания мероприятий. Во Фрязине 9 мая планируется памятный автопробег по ул. Полевая с пересечением Проспекта Мира, в связи с чем с 11:00 до 13:00 будет временно ограничено движение и парковка транспортных средств.

В Красногорске планируется временное ограничение движения автотранспорта в д. Нефедьево с 10:00 до 11:00 вблизи мемориального комплекса «Рубеж обороны Москвы» от дома № 15 до дома № 21. Также в Красногорске временно ограничат движение на Пенягинском шоссе 12 мая с 08:00 до 17:00 часов на время проведения церковного праздника «Красная горка» — движение будет перекрыто участке от Пенягинского кладбища до ул. Знаменской.

12 мая с 9:00 до 15:00 на время велозаезда GRAN FONDO RUSSIA в Лотошине будет перекрыто движение транспорта на участке дороги «Лотошино — Гаврилово — Сологино — Воробьево — Орешково».

Водителей призывают быть предельно внимательными, планировать свой маршрут заранее и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.