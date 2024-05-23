В 6 округах Подмосковья отремонтировали поврежденные искусственные дорожные неровности

сегодня в 22:10

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные искусственные дорожные неровности, которые обнаружили при обследовании региональных дорог в 6 округах. Искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы провели на ул. Московской в Долгопрудном, ул. Советской Конституции в Ногинске, ул. Мира в Красногорске, ул. Урешской в Дзержинском, ул. Центральной в поселке имени Цюрупы Воскресенска и на дороге в д. Дубровки Дмитровского округа.

Дорожники проводят обследование региональных дорог еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.