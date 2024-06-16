Появилось видео с убитыми захватчиками СИЗО в Ростове
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Спецназ ликвидировал шесть заключенных в СИЗО-1 Ростова, которые принимали участие захвате заложников. Видео с уничтоженными террористами опубликовал Telegram-канал 112.
В воскресенье утром шесть осужденных выбили решетку окна в камере СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Затем вооруженные пожарными топориками и резиновыми дубинками преступники взяли в заложники начальника оперативного управления, а также младшего инспектора дежурной службы.
Террористы записали видео, в котором заявили, что принадлежат к движению «Исламское государство»*.
СК возбудил дело по факту захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону.
Ранее ФСИН России сообщила, что обвиняемые, которые содержались в одной из камер, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Силовики установили личности пятерых захватчиков ростовского СИЗО, часть из них осуждена за терроризм.
Заключенные в декабре 2023 года получили по 18 лет лишения свободы за подготовку подрыва здания Верховного суда в Карачаево-Черкессии.
*запрещенная в РФ террористическая организация.