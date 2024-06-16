Посещаемость российских торговых центров растет в начале лета

Показатель Mall Index (который говорит о числе посетителей на 1 тыс. «квадратов» торговых площадей) в столице на 3–9 июня повысился на 5% год к году, в РФ в целом — на 1%.

Как отметил глава направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев, в 2024 году виден более выраженный, чем обычно сезонный рост активности потребителей. Это может быть связано с реализацией отложенного спроса после очень холодного мая, когда многие люди решили не посещать ТЦ.

По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева, отмечается также увеличение активности бизнеса. Доля свободных площадей в ключевых столичных ТЦ по итогам второго квартала этого года уменьшилась на 4,6 п. п. к первому, она составила 3,5%.

Хакбердиева уточнила, что в Москве и Северной столице активными категориями арендаторов в торговых центрах являются продуктовые магазины, электроника, товары для дома, бренды отечественных дизайнеров, крупные сети одежды и обуви.

По мнению гендиректора «Этерны» Дмитрия Томилина, есть большая активность у операторов развлекательных центров, хотя они не готовы к высоким ставкам, но привлекают в ТЦ целевой трафик.