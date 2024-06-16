Более 50 российских компаний объявили о выплатах дивидендов

От отечественных компаний в этом году ждут дивиденды на триллионы рублей. О них уже объявили свыше 50 фирм, сообщает РБК .

Дивиденды выплатят за прошлый год и первый квартал текущего года. Ряд владельцев ценных бумаг уже получили выплаты.

Так, в начале лета дивиденды получили акционеры «Группы Позитив», «Пермэнергосбыта», «Куйбышевазота», НЛМК, Росбанка, «Таттелекома» и других.

Ближайшие дивидендные выплаты будут у банка «Кузнецкий», «Самараэнерго», «Северстали», «МД Медикал Груп», ММЦБ и т. д.

В топ-15 самых доходных дивидендных акций вошли «Сургутнефтегаз», банк «Санкт-Петербург», «Совкомфлот», банк «Уралсиб», «Башнефть», «Татнефть» (привилегированные), «Татнефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Россети Урал», НЛМК, «Северсталь», «Пермэнергосбыт», «Ставропольэнергосбыт» и ТГК-14.