Один из заложников в ростовском СИЗО получил легкое ножевое ранение

По предварительным данным, один из заложников арестантов в СИЗО Ростова-на-Дону получил легкое ножевое ранение, сообщает Baza .

Врачи оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

В воскресенье утром 6 осужденных выбили решетку окна в камере ростовского СИЗО-1. Затем вооруженные пожарными топориками и резиновыми дубинками преступники взяли в заложники начальника оперативного управления и младшего инспектора дежурной службы.

В ходе штурма силовики нейтрализовали всех шестерых захватчиков, двух заложников удалось спасти. Возбуждено уголовное дело.