Один из заложников в ростовском СИЗО получил легкое ножевое ранение
По предварительным данным, один из заложников арестантов в СИЗО Ростова-на-Дону получил легкое ножевое ранение, сообщает Baza.
Врачи оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
В воскресенье утром 6 осужденных выбили решетку окна в камере ростовского СИЗО-1. Затем вооруженные пожарными топориками и резиновыми дубинками преступники взяли в заложники начальника оперативного управления и младшего инспектора дежурной службы.
В ходе штурма силовики нейтрализовали всех шестерых захватчиков, двух заложников удалось спасти. Возбуждено уголовное дело.